Тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал о роли Роналду в команде

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер объяснил покупку Криштиану Роналду. Он португальца взял не в качестве запасного.

Тренер отметил, что Криштиану Роналду взяли не ради запаса, а как основного, кто будет забивать голы. Португалец будет центрфорвардом, который должен быть в чужой штрафной зоне. О этом сообщило издание Sky Sports.

Сульшер отметил, что Роналду не переживает о разговорах по поводу его возраста, 36-летнему футболисту они даже нравятся.

«Говорите о нем, и он покажет, на что способен», — добавил тренер.

О переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» сообщили 27 августа. До этого предполагалось, что он уйдет из «Ювентуса» в «Сити» или «ПСЖ».

Роналду в своей карьере уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. В составе команды португалец выиграл Лигу чемпионов и трижды становился победителем Английской премьер-лиги (АПЛ).