Тренер «Львова» попросил судью говорить по-украински и получил желтую карточку

Главный тренер ФК «Львов» Виталий Шумской во время игры своих подопечных против «Колоса» попросил одного из арбитров говорить на украинском языке. В итоге мужчине показали желтую карточку.

Шумской попросил говорить на украинском языке резервного арбитра Николая Кривоносова. Тот воспринял просьбу в качестве давления и обратился к главному судье Виктору Копиевскому. На 67-й минуте встречи судья показал тренеру спортсменов желтую карточку.

«Я подошел к четвертому судье и сказал ему что-то по игре. Он начал разговаривать со мной на русском языке, а я задал ему вопрос: „Почему вы разговариваете со мной на русском языке?“ А он по рации передал главному рефери, чтобы мне дали желтую карточку», — рассказал Шумской после матча. Цитату привел сайт Tribuna.com.

По словам тренера, главный судья не ответил на вопрос, за что именно была показана желтая карточка. Он выразил желание, чтобы арбитры объяснили всей Украине свое решение.

Сам матч завершился со счетом 0:2 в пользу «Колоса». Игра проходила в рамках 15-го тура чемпионата Украины.