Спорт 29 марта 2023, 19:25 Тренер Луис де ла Фуэнте высказался о проигрыше Испании в матче с Шотландией

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Главный тренер национальной сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте высказался о поражении своей команды в матче с Шотландией. Об этом сообщил сайт As.

По словам тренера, для команды прошедший матч оказался очень трудным и тяжелым. Футболисты грамотно выполняли свою работу, однако сборную "наказали в двух моментах", добавил он.

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Как сообщил RT, матч между Шотландией и Испанией прошел на стадионе «Хэмпден Парк», игра завершилась со счетом 2:0.