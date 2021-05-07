Тренер Лещев похвалил российскую сборную в матче юниорского ЧМ против канадцев

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев отметил упорную игру своих подопечных в финальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею против канадцев. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Он заявил, что хоккеисты показали «русский характер». По данным издания «Чемпионат», российские спортсмены проиграли матч со счетом 3:5. Голы противникам забили Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.