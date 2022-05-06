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    06 мая 2022, 22:50

    Тренер «Лейпцига» Тедеско объяснил поражение в игре с «Рейнджерс»

    Полина Гребенщикова

    Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал поражение немецкого клуба в полуфинальном матче Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на Kickers.

    «Мы видели проблемы с физическими качествами в матче с „Унионом“, где мы, к счастью, прошли в финал Кубка Германии. Такая же ситуация была против „Аталанты“ в четвертьфинале Лиги Европы, хотя там мы выступили очень хорошо», — сказал Тедеско.

    Он отметил, что «Лейпциг» слишком просто пропустил первый гол в игре.