Спорт 14 февраля 2024, 17:11 Тренер Крикунов заявил, что стремится довести «Динамо Санкт-Петербург» до более высокой строчки в КХЛ

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Главный тренер ХК «Динамо Санкт-Петербург» Владимир Крикунов рассказал, что его цель сейчас — это привести команду на более высокую строчку в КХЛ. Об этом он заявил «Петербургскому дневнику».

Заслуженный наставник почти 40 лет тренирует разных хоккеистов, и согласился возглавить петербургский клуб, когда он был в плачевном состоянии. На момент прихода Владимира Крикунова динамовцы города на Неве занимали только 23-е место в КХЛ.

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«Надо постараться занять место повыше. Играем с сильными соперниками, значит, сможем подойти к старту Кубка Петрова в тонусе в боевой форме. А в плей-офф постараемся пройти как можно дальше, порадовать болельщиков», — отметил тренер.

Он добавил, что не исключено, что «Динамо Санкт-Петербург» станет последней командой, которую он тренирует.

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