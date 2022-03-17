Тренер «Краснодара» Фарке не вернется в Россию

Тренер Даниэль Фарке, который работал с «Краснодаром», не вернется в Россию. Об этом сообщил «Рейтинг букмекеров» со ссылкой на его агента Дирка Гроссе.

«Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось», — сказал Гроссе.

По данным «Газеты.ru», Фарке решил уехать из России из-за спецоперации на Украине. Кроме него из команды ушли Вандерсон, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Джон Кордоба и другие.