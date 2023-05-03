Спорт 03 мая 2023, 18:40 Тренер Козырев возглавил череповецкий хоккейный клуб «Северсталь»

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Андрей Козырев возглавил тренерский штаб череповецкого хоккейного клуба «Северсталь». Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что новый тренер команды заключил контракт с «Северсталью» 3 мая. В тренерский штаб Козырева также вошли Евгений Ставровский и Вадим Хомицкий.

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По данным Nation News,до этого в течение пяти лет пост тренера череповецкого клуба занимал Андрей Разин.