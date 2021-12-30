Тренер-консультант Знарок высказался об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею в Канаде завершили досрочно. Тренер-консультант молодежной сборной России по хоккею Олег Знарок прокомментировал эту новость. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такое решение приняли в связи с распространением коронавируса. Эксперт отметил, что российская команда уделяла много времени подготовке. Спортсмены рассчитывали победить, передал «Петербургский дневник».

«Очень обидно, что так произошло. Нам обидно, всей команде обидно. Не знаю, что сейчас будем делать. Нам пока никто ничего не говорит», — отметил он.