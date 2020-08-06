Тренер «Колорадо» похвалил игру Наместникова
Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар выразил свое мнение об игре российского хоккеиста Владислава Наместникова. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.
Он считает, что хоккеист отлично провел тренировочный лагерь и проявил себя с лучшей стороны.
«Даже без учета своего гола он выглядел сегодня великолепно», — заключил Беднар.
Ранее стало известно, что Кирилл Кольцов, двукратный чемпион России по хоккею, заявил о том, что завершил свою карьеру.