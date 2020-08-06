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    06 августа 2020, 13:41

    Тренер «Колорадо» похвалил игру Наместникова

    Дарья Морозова

    Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар выразил свое мнение об игре российского хоккеиста Владислава Наместникова. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

    Он считает, что хоккеист отлично провел тренировочный лагерь и проявил себя с лучшей стороны.

    «Даже без учета своего гола он выглядел сегодня великолепно», — заключил Беднар.

    Ранее стало известно, что Кирилл Кольцов, двукратный чемпион России по хоккею, заявил о том, что завершил свою карьеру.

    Новости SMI.FM