18 декабря 2023, 14:09
Тренер Кобелев: руководители клубов РПЛ должны приглашать только отечественных наставников
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев назвал недопустимой ситуацию, при которой иностранных наставников приглашают в Российскую премьер-лигу. Об этом сообщил сайт Metaratings.
По мнению Кобелева, руководители клубов РПЛ должны привлекать к работе исключительно отечественных тренеров.
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В данный момент в Российской премьер-лиге задействованы семь иностранных наставников. Так, «Краснодар» возглавляет серб Владимир Ивич, добавил RT.
Российская Премьер-Лига
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