Тренер клуба «Алания» ударил судью в живот после матча

Матч 27-го тура Олимп-ФНЛ между «Томью» и «Аланией» закончился дракой. После игры главный тренер владикавказского клуба Спартак Гогниев набросился на судью.

Все началось с того, что полузащитник «Алании» агрессивно толкнул соперника. Судья хотел показать ему красную карточку, но не успел, потому что футболист убежал с поля, сообщил «Спорт-Экспресс». Через несколько минут свое явное недовольство начал высказывать тренер Гогниев. Перед этим он посмотрел фрагмент игры.

Несмотря на то, что тренера держали несколько человек, он умудрился нанести судье Артему Чистякову удар в живот. После он оскорбил его и пригрозил физической расправой.

В течение игры Спартаку Гогниеву за демонстративное несогласие с решением арбитра была вынесена желтая карточка и красная — за нецензурные выражения в адрес рефери.

Теперь тренеру «Алании» грозит запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.

Позже сам Гогниев на расспросы журналистов о произошедшем ответил, что пусть судья Чистяков сам расскажет, что было, передал сайт Sport24.ru.

Матч закончился со счетом 2:3 в пользу «Томи».