17 ноября 2022, 12:46
Тренер Карпин заявил, что не планирует вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи сборной
Главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин рассказал, что не собирался вызывать нападающего Артема Дзюбу на ноябрьские матчи российской сборной. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».
Известно, что в начале месяца Дзюба покинул команду «Адана Демирспор» и теперь является свободным агентом. Спортсмен уточнил, что принял такое решение, потому что ему не хватало игрового времени.
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«Откуда его (Дзюбу — прим. ред.) вызывать? С пляжа?» — пошутил Карпин.
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Сборная России 17 ноября встретится в товарищеском матче со сборной Таджикистана.
Футбол
Артем Дзюба
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