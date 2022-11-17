Спорт 17 ноября 2022, 12:46 Тренер Карпин заявил, что не планирует вызывать Дзюбу на ноябрьские матчи сборной

Читать 360tv в

Главный тренер футбольной сборной России Валерий Карпин рассказал, что не собирался вызывать нападающего Артема Дзюбу на ноябрьские матчи российской сборной. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Известно, что в начале месяца Дзюба покинул команду «Адана Демирспор» и теперь является свободным агентом. Спортсмен уточнил, что принял такое решение, потому что ему не хватало игрового времени.

Реклама

«Откуда его (Дзюбу — прим. ред.) вызывать? С пляжа?» — пошутил Карпин.

Реклама

Сборная России 17 ноября встретится в товарищеском матче со сборной Таджикистана.