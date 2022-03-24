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    24 марта 2022, 15:38

    Тренер Карпин высказался о совместной работе в сборной и «Ростове»

    Арина Бобкова

    Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о том, как ему удается совмещать работу сборной России с работой в «Ростове». Об этом сообщило РИА ФАН.

    По словам тренера, он не видит проблемы в том, чтобы занимать две должности одновременно. В клуб Карпин вернулся 10 марта. Ранее он работал в составе «Ростова» в период с 2017 по 2021 год.

    «Сейчас совмещение не чувствуется в силу того, что нет задач», — объяснил наставник журналистам на пресс-конференции.