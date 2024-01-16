Спорт 16 января 2024, 20:04 Тренер Капелло вспомнил Россию после увольнения Моуринью из «Ромы» Фабио Капелло: «Рома» отнеслась неуважительно к Жозе Моуринью РИА «Новости»

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Руководство итальянской «Ромы» неуважительно обошлось с португальцем Жозе Моуринью, уволив его с поста главного тренера. Об этом заявил бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, его слова привело издание Sky Sport Italia.

«Нечто подобное произошло со мной, когда я был в России. Я собирался в аэропорт после поражения в матче со сборной Австрии. Они позвонили мне и сказали, что все кончено», — напомнил он.

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По мнению Капелло, в таких ситуациях владельцы должны вести себя по-другому по отношению к тренерам.

Во вторник итальянский клуб «Рома» отправил в отставку Жозе Моуринью. Португалец работал с «волками» с 2021 года, его контракт истекал в июне текущего года. до конца текущего сезона. Место Моуринью занял бывший игрок «Ромы» Даниеле Де Росси.

Жозе Моуринью работал с «Реалом», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Интере», «Бенфике» и «Порту». В 2021 году он стал третьим в рейтинге лучших футбольных тренеров мира.