Спорт 28 марта 2023, 15:10 Тренер Капелло рассказал, сможет ли футболист Головин достойно проявить себя в Италии Тренер Капелло заявил, что футболист Головин достойно проявит себя в итальянском топ-клубе

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Полузащитник «Монако» Александр Головин мог бы достойно выступить в итальянском топ-клубе в случае приглашения. Таким мнением поделился бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло. Об этом сообщил «РБ Спорт».

Тренер подчеркнул, что Головин показал на что способен во время игры за «Монако». Он мог бы успешно выступить в итальянском клубе Серии А.

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«Способен ли Головин проявить себя в итальянском топ-клубе? Это ему по силам», — сказал Капелло.

В 2018-м году футболист присоединился к «Монако». Накануне клуб продлил с ним соглашение до 2026-го года, написал RT.