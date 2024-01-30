Спорт 30 января 2024, 10:48 Тренер Камельзон связал проигрыш Медведева в матче с Синнером с переутомлением

Читать 360tv в

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал проигрыш российского теннисиста Даниила Медведева в финальном матче турнира Большого шлема Australian Open с итальянцем Янником Синнером.

По его словам, на матч могло повлиять банальное переутомление Медведева. Спортсмен пробыл на корте больше суток.

Реклама

«Медведев на этом соревновании установил мировой рекорд — он сыграл сутки, он находился на корте 25 часов. Это очень большая нагрузка на человеческий организм», — сказал Камельзон.

На результате матча также мог сказаться тот факт, что Медведев недооценил Синнера, добавил тренер.