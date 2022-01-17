Тренер Камельзон назвал своих фаворитов на Australian Open

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон рассказал, каких спортсменов считает своими фаворитами на Austalian Open. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам специалиста, высокие шансы на победу есть у второй ракетки мира Даниила Медведева. При этом другие российские спортсмены также должны показать хорошие результаты.

«Конечно, мой фаворит Медведев. Но и Рублев может фокус выкинуть не самый маленький, у него игра подошла уже не только к пятерке, но и дальше. Потом, не забывайте, что есть Карацев, Сафиуллин, ребята набирают вес», — подчеркнул тренер.