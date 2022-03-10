Тренер Юханссон ушел из гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Тренер Пер Юханссон разорвал контракт с гандбольным клубом «Ростов-Дон». Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Сотрудничество прекращено по соглашению обеих сторон. Юханссон рассказал, что из-за сложившейся ситуации в России чувствует себя небезопасно, но ему очень жаль покидать свою команду.

«Тот бесценный опыт, который я получил в „Ростов-Доне“, останется навсегда ярким этапом в моей жизни. Наши пути разошлись по причинам, от нас не зависящим», — сказал он.