Спорт 19 января 2024, 14:36 Тренер Ивич сообщил, что «Краснодар» не проявляет интереса к хавбеку Букари

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«Краснодар» не интересуется полузащитником «Црвена звезда» Османом Букари. Об этом изданию HotSport сообщил главный тренер команды Владимир Ивич, комментируя информацию, которая ранее появилась в СМИ.

«Нет, это неправда, что мы интересуемся Букари», — процитировал RT Ивича.

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Ранее спортивные СМИ писали, что Букари не дал ответ по поводу перехода в «Краснодар», так как сейчас он выступает на Кубке африканских наций в сборной Ганы.

Контракт 25-летнего футболиста с сербским клубом действует до 30 июня 2026 года.