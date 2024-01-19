19 января 2024, 14:36
Тренер Ивич сообщил, что «Краснодар» не проявляет интереса к хавбеку Букари
«Краснодар» не интересуется полузащитником «Црвена звезда» Османом Букари. Об этом изданию HotSport сообщил главный тренер команды Владимир Ивич, комментируя информацию, которая ранее появилась в СМИ.
«Нет, это неправда, что мы интересуемся Букари», — процитировал RT Ивича.
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Ранее спортивные СМИ писали, что Букари не дал ответ по поводу перехода в «Краснодар», так как сейчас он выступает на Кубке африканских наций в сборной Ганы.
Контракт 25-летнего футболиста с сербским клубом действует до 30 июня 2026 года.
Футбол
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