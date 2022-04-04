Тренер «Интера» не будет продлевать контракт с миланским клубом

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги заявил об отказе продлевать контракт с клубом. Он считает, что в данный момент это не так важно, написало издание DAZN.

«У меня двухлетний контракт. Клуб уже предлагал мне продлить его, но я попросил подождать до конца сезона. Мы знаем, что семь месяцев работы были омрачены ничьими с «Дженоа», «Торино» и «Фиорентиной», — процитировало слова настаника РИА ФАН.

Сейчас «Интер» находится на третьем месте турнирной таблицы Серии А сезона-2021/22 с 63 очками. Следом за ним расположился «Ювентус».