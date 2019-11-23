  • Тренер «Интера» дал футболистам советы по занятию сексом

    23 ноября 2019, 09:00

    Кирилл Фролов

    Футболисты миланского «Интера» получают от главного тренера Антонио Конте необычные советы, которые касаются их сексуальной жизни. Об этом сообщил журнал L’Equipe.
    Тренер «Интера» дал футболистам советы по занятию сексом

    «Во время сезона секс не должен длиться долго, нужно прилагать как можно меньше усилий, пусть партнерша находится сверху», — заявил изданию тренер.

    Конте добавил, что «делать это желательно с женой, чтобы не требовалось прилагать исключительные усилия».

    Как к таким советам относятся его подопечные, тренер не уточнил.

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    Конте — бывший главный тренер сборной Италии. Также он тренировал итальянские «Ювентус» и «Сиену», английский «Челси» и многие другие команды.

    «Интер» входит высший дивизион итальянской футбольной лиги — Серию А. По итогам 12 туров домашнего чемпионата команда занимает второе место в турнирной таблице.

    Ближайшая встреча «Интера» пройдет 23 ноября. Команда сыграет с «Торино», начало матча в 22:45 по московскому времени.