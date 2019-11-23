Тренер «Интера» дал футболистам советы по занятию сексом

«Во время сезона секс не должен длиться долго, нужно прилагать как можно меньше усилий, пусть партнерша находится сверху», — заявил изданию тренер.

Конте добавил, что «делать это желательно с женой, чтобы не требовалось прилагать исключительные усилия».

Как к таким советам относятся его подопечные, тренер не уточнил.

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Конте — бывший главный тренер сборной Италии. Также он тренировал итальянские «Ювентус» и «Сиену», английский «Челси» и многие другие команды.

«Интер» входит высший дивизион итальянской футбольной лиги — Серию А. По итогам 12 туров домашнего чемпионата команда занимает второе место в турнирной таблице.

Ближайшая встреча «Интера» пройдет 23 ноября. Команда сыграет с «Торино», начало матча в 22:45 по московскому времени.