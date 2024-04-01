Спорт 01 апреля 2024, 16:52 Тренер Игнатьев: лидеры РПЛ неудачно сыграли в 22-м туре из-за международной паузы

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Лидеры Российской премьер-лиги (РПЛ) остались без побед в 22-м туре из-за международной паузы и отъезда многих футболистов в расположение своих национальных сборных. Об этом рассказал бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это отняло у игроков лидирующих команд много сил, эмоций и энергии. Ситуацию усугубила сложная логистика — легионерам довольно неудобно добираться до Москвы и Петербурга.

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«А те команды, которые расстались с минимальным количеством игроков перед международной паузой, готовились к туру в привычном цикле, отчего выглядели более цельно», — отметил Игнатьев.