Спорт 11 декабря 2023, 12:59 Тренер Игнашевич заявил, что планирует улучшить игру «Балтики»

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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич хочет повысить уровень игры вверенной ему команды. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Наставник «Балтики» делает ставку на зимние сборы. Как добавил RT, Игнашевич сконцентрировался именно на цели улучшить показатели команды, а не на анализе не самой лучшей осенней игры.

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«Будем работать, чтобы быть другой командой. Не такой, как были в первой части сезона. Более сильной, более решительной, более стабильной в результатах», — сказал тренер.

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