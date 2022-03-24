Тренер хоккейной сборной РФ Яшанькин поделился впечатлениями от Игр-2022

Тренер по физподготовке сборной России по хоккею Дмитрий Яшанькин рассказал, какой матч на Олимпийских играх в Пекине впечатлил его сильнее всего. Об этом сообщила «Газета.ru».

По его словам, самой эмоциональной игрой стал полуфинал со Швецией. Он признался, что во время соревнования ушел в раздевалку и начал молиться.

«Я думаю, что многие как раз эмоционально отдались в ней и были после нее опустошены. И главная победа на Играх оказалась как раз в матче против Швеции. Она получилась самой яркой», — заявил Яшанькин.