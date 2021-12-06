Тренер Хохлов оценил шансы «Динамо» в предстоящем матче с «Зенитом»

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов оценил шанс «Динамо» в предстоящем матче 18-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом». По словам наставника, обе команды являются «явными фаворитами» РПЛ. Об этом написало издание «РБ-Спорт».

Хохлов отметил, что предстоящий матч должен получиться интересным и захватывающим. При этом «Динамо» может одержать победу над «Зенитом», которая, по его словам, не станет очевидной заявкой столичного клуба на победу в РПЛ, сообщило ИА Nation News.

Сейчас «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея 37 очков. «Динамо» при этом отстает от петербуржцев всего на два балла.