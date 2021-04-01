Тренер ХМАО-Югра объяснил, за что дисквалифицировали Сучилова

Тренер сборной команды ХМАО-Югра Сергей Алтухов объяснил, за что дисквалифицировали биатлониста Семена Сучилова. Они пришел к финишу третьим в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске, написал сайт NEWS.ru.

Спортсмена лишили права участия в соревнованиях за нарушение правил на огневом рубеже.

«Семен допустил грубую ошибку на рубеже. Во время второй стрельбы у него заклинило патрон. Он его поправил, дослал в патронник и сделал выстрел. Потом у него снова заклинил патрон. Он поменял обойму, что запрещено правилами соревнований и сделал еще четыре выстрела из другой обоймы, после чего ушел на трассу», — уточнил Алтухов.

Дело в том, что по правилам Семен должен был разрядить сломанную обойму и закрыть мишени дополнительными патронами либо другой обоймой. Тренер уверен, что биатлонист переволновался и забыл правила. По его словам, Сучилов огорчился из-за дисквалификации.