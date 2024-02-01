Спорт 01 февраля 2024, 17:05 Тренер Гвардиола опроверг слухи об уходе из ФК «Манчестер Сити»

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Тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о возможном уходе из ФК. Наставник отметил, что пока не планирует покидать пост. Об этом сообщил проект сайта kp.ru «Спорт» со ссылкой на пресс-службу ФК.

«За семь лет в команде сменилось много игроков, но все они всегда были за меня. Я чувствую себя прекрасно. Когда-нибудь все закончится, но сейчас не думаю об этом», — заявил Гвардиола.

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Он также отметил, что в данный момент имеет все, о чем только может мечтать тренер, в том числе всеобщую поддержку.