Тренер Гусита Хиддинк поделился впечатлениями от работы с российской сборной | 360°

08 ноября 2022, 18:29
Тренер Гусита Хиддинк поделился впечатлениями от работы с российской сборной
Футбольный тренер Гус Хиддинк, который завершил карьеру в прошлом году, рассказал о своей работе со сборной России. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».
«Время, которое я провел в сборной России <…> было волшебным», — поделился он.
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По данным НСН, тренер отметил, что под его началом команда смогла поразить весь мир, и он очень этим гордится. Также Хиддинк добавил, что был рад сотрудничеству с российскими футболистами.
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