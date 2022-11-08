Тренер Гусита Хиддинк поделился впечатлениями от работы с российской сборной | 360°

Спорт 08 ноября 2022, 18:29 Тренер Гусита Хиддинк поделился впечатлениями от работы с российской сборной

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Футбольный тренер Гус Хиддинк, который завершил карьеру в прошлом году, рассказал о своей работе со сборной России. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

«Время, которое я провел в сборной России <…> было волшебным», — поделился он.

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По данным НСН, тренер отметил, что под его началом команда смогла поразить весь мир, и он очень этим гордится. Также Хиддинк добавил, что был рад сотрудничеству с российскими футболистами.

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