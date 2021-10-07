Тренер Гордеев поделился ожиданиями от матчей России со Словакией и Словенией

Экс-наставник юношеской сборной России по футболу Андрей Гордеев обсудил с «Газетой.ru» предстоящие игры национальной команды против словаков и словенцев в рамках отбора к чемпионату мира, который состоится в следующем году.

По мнению Гордеева, главный тренер должен стратегически мыслить и понимать по ходу турнира, где нужно набирать очки, а где их нельзя терять.

«Думаю, что эти две игры сейчас покажут наше истинное лицо», — заметил собеседник издания.

По его словам, сборная должна отнестись к этим матчам с холодной головой и показать более фундаментальные действия. Он пожелал футболистам добиться положительного результата, чтобы выйти из группы.