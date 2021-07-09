Тренер Гордеев оценил кандидатов на место Черчесова

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» и юношеской сборной России Андрей Гордеев оценил кандидатуры на пост главного тренера национальной команды после отставки Станислава Черчесова. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Виллаш-Боаш очень качественный наставник. Я думаю, что это неплохой выбор, но мне бы хотелось, чтобы это был наш, отечественный специалист. Я думаю, что Курбан Бекиевич Бердыев будет очень хорошим выбором для сборной», — отметил Гордеев.

Специалист отметил также, что не советует совмещать работу в клубе и в сборной. По его мнению, это взаимоисключающие должности, так как может возникнуть конфликт интересов. Кроме того, он назвал Йоахима Лева очень неплохим вариантом для российской сборной, так как тренер обладает своим, уникальным видением.