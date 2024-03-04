Спорт 04 марта 2024, 18:26 Тренер Гладилин заявил, что «Спартак» не уступил «Зениту» благодаря силе характера

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Московский «Спартак» смог сыграть вничью с петербургским «Зенитом» только благодаря силе характера. Об этом «Газете.Ru» рассказал экс-футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

По его словам, изначально все ждали победы «Зенита», у команды было очевидное преимущество. Но игроки «Спартака» показали красивый матч и выложились по полной.

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«У „Спартака“ был реальный шанс зацепить ничью, что они и сделали, сыграв правильно и аккуратно в обороне, проявив высокую эмоциональную готовность и бойцовские качества», — отметил Гладилин.

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