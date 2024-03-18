Спорт 18 марта 2024, 14:39 Тренер Гладилин высказал мнение, что у «Краснодара» остались шансы на чемпионство в 2024 году

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«Краснодар» еще может побороться за первое место в 2024 году. Такое мнение в разговоре с изданием «Газета.Ru» высказал бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин.

Наставник считает, что у команды отличный набор очков, с которым можно биться не только за медали.

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«Никакой трагедии у „Краснодара“ нет, надо продолжать работать дальше, у них отличный набор очков, с которым можно биться не только за медали, но и за победу в чемпионате», — сказал специалист.

Ранее СМИ писали, что новым главным тренером «Краснодара» назначили Мурада Мусаева, который работал с командой с 2020 по 2021 год. В этом сезоне РПЛ клуб пока занимает второе место.