Тренер Гладилин назвал «достойным» соперника «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы для «Спартака». Красно-белом предстоит сыграть с немецким «Лейпцигом», написал сайт NEWS.ru.

Бывший наставник клуба считает, что «Спартаку» достался достойный соперник.

«„Лейпциг“ — серьезный и достойный соперник. Накануне немцы победили очень хорошую команду „Реал Сосьедад“. У них наладились дела в чемпионате Германии, и „Спартаку“ будет непросто. Дело даже не в бывшем тренере москвичей Доменико Тедеско. Сама структура „Лейпцига“ всегда была хорошая, а Тедеско нашел правильное сочетание игроков. Он набрался опыта в „Спартаке“, а теперь посмотрим, как он сыграет с командой Паоло Ваноли. Оба тренера молодые, оба хотят себя проявить», — сообщил Гладилин.

Он добавил, что сейчас гораздо важнее провести матч не на своей территории, а то, как хорошо подготовлены футболисты к игре.