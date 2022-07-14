Тренер Газзаев высказался о работе братьев Березуцких в ЦСКА

Братья Березуцкие покинули тренерский состав ЦСКА. На их место пришел Владимир Федотов. Заслуженный тренер Валерий Газзаев высказался о работе братьев в качестве тренеров. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Вместе с Березуцкими клуб смог занять пятое место, однако руководство все равно приняло решение завершить с ними сотрудничество. Однако, по мнению Газзаева, братья неплохо показали себя в прошлом сезоне.

«Я считаю, что для первого сезона Березуцкие работали достаточно неплохо. Заняли пятое место в первый сезон самостоятельной работы, я считаю, что необходимо было и дальше им… ну, действительно, были неплохие матчи, отрезки какие-то», — заявил он.