Тренер Газзаев высказался о деятельности Семака

Сергей Семак является хорошим тренером. Именно благодаря его усилиям в последние годы «Зенит» смог стать чемпионом России. Таким мнением поделился заслуженный тренер Валерий Газзаев. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам эксперта, Семак демонстрирует хорошие результаты. По его словам, было бы неплохо, если бы он подтвердил навыки на мировых соревнованиях.

«То, что сегодня Семак выделяется среди всех тренеров, это очевидно. Четыре раза выиграть подряд чемпионат — это не так просто», — заявил специалист.