Тренер Газзаев рассказал, у какой команды есть шансы победить «Зенит»

Последние несколько сезонов «Зенит» одерживает победу в чемпионате России по футболу. Однако известный тренер Валерий Газзаев рассказал, у какого клуба есть шансы обойти команду в новом сезоне. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Соревнование начнется завтра, 15 июля. По словам тренера, на данный момент амбиции на победу присутствуют у ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива».

«Вот совсем недавно я прочитал, что ЦСКА должен обязательно выиграть чемпионат. Это уже хорошо, что стремление такое есть», — отметил Газзаев.