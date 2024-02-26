26 февраля 2024, 18:51
Тренер Газзаев: футбольный арбитр безусловно должен оглашать свои решения
Российский футбольный союз предложил протестировать систему с объявлением решений судей после вмешательства системы видеопомощи на матчах РПЛ и Кубка РФ. В беседе с RT инициативу прокомментировал бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.
Он отметил, что арбитр безусловно должен оглашать свои решения, касающиеся ключевых моментов встречи.
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«Я поддерживаю данное решение: оно будет полезно как самим игрокам, так и болельщикам», — высказался наставник.
По его словам, такие меры позволят избежать ненужной траты времени на объяснения со стороны рефери.
Футбол
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