Спорт 26 февраля 2024, 18:51 Тренер Газзаев: футбольный арбитр безусловно должен оглашать свои решения

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Российский футбольный союз предложил протестировать систему с объявлением решений судей после вмешательства системы видеопомощи на матчах РПЛ и Кубка РФ. В беседе с RT инициативу прокомментировал бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

Он отметил, что арбитр безусловно должен оглашать свои решения, касающиеся ключевых моментов встречи.

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«Я поддерживаю данное решение: оно будет полезно как самим игрокам, так и болельщикам», — высказался наставник.

По его словам, такие меры позволят избежать ненужной траты времени на объяснения со стороны рефери.