Спорт 05 июля 2023, 16:10 Тренер Галтье покинул «Пари Сен-Жермен»

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«Пари Сен-Жермен» официально сообщил об окончании сотрудничества с главным тренером Кристофом Галтье. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-конференцию клуба.

Теперь команду возглавит испанец Луис Энрике.

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В прошлом сезоне под руководством Галтье команда выиграла Лигу 1 и дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда «Пари Сен-Жермен» уступил мюнхенской «Баварии».

Ранее стало известно, какую зарплату будет получать Лионель Месси в «Интер Майами». Его гонорар составит 60 миллионов долларов в год.