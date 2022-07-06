Тренер Галтье перешел из «Ниццы» в «Пари Сен-Жермен»

Главный тренер «Ниццы» Кристоф Галтье перешел в «Пари Сен-Жермен» на туже должность. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу действующего чемпиона Лиги 1.

Уточняется, спортсмены «Ниццы» достигли лучших результатов под руководством Галтье на чемпионате прошлого сезона. Они заняли пятое место и вышли в квалификационный раунд Лиги Конференций УЕФА.

Галтье в «Пари Сан-Жермен» сменил Маурисио Почеттино, который занял должность тренера в 2021 году.