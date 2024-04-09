Спорт 09 апреля 2024, 18:17 Тренер Гаджиев назвал «Спартак» непредсказуемой командой

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Президент махачкалинского «Динамо», тренер Гаджи Гаджиев заявил, что считает московский клуб «Спартак» довольно непредсказуемой командой. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.ru».

Тренер привел в пример кубковый матч красно-белых с «Зенитом». Он подчеркнул, что московская команда хорошо себя показала, даже несмотря на поражение.

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«У „Зенита“ не все получалось не только потому, что ударная сила была в резерве, но и потому, что „Спартак“ играл здорово. Все 10 полевых игроков находились в одном ритме», — добавил Гаджиев.

Отмечается, что «Спартак» на своем поле в первом кубковом матче проиграл «Зениту» со счетом 1:2.