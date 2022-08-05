Тренер ФК «Океан» Тихоновецкий назвал выигрыш Кубка Приморского края целью команды

Тренер футбольного клуба «Океан» Александр Тихоновецкий заявил, что его команда постарается стать чемпионом «Динамо-Кубка Приморского края» третий раз подряд. Об этом сообщило издание «Золотой рог».

В первом раунде плей-офф чемпионата «Океан» встретится с «Динамо-Владивосток». Тренер уверен, что матч выйдет интересным.

«Цель у „Океана“ одна — выиграть Кубок в третий раз подряд, настрой очень серьезный», — подчеркнул он.