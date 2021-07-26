Тренер «Фиорентины» оценил игру Кокорина в матче против «Фолиньо»

Наставник «Фиорентины» Винченцо Итальяно прокомментировал игру бомбардира Александра Кокорина в товарищеской встрече с «Фолиньо». Специалиста процитировала «Газета.ru».

«Я думаю, он должен уметь задавать себе вопросы о целях, которыми должен обладать нападающий», — поделился Итальяно.

Он назвал отличным движение, с помощью которого Кокорин заработал одиннадцатиметровый, и заметил, что у футболиста была возможность забить несколько мячей. Тренер выразил надежду, что в короткие сроки удастся добиться прогресса.

В «Фиорентину» Кокорин перешел из «Спартака» зимой этого года. Большую часть сезона ему пришлось пропустить из-за травмы.