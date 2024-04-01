Спорт 01 апреля 2024, 16:10 Тренер Федченко заявила, что фигуристка Алина Горбачева раскрыла свой потенциал не до конца

Читать 360tv в

В этом сезоне фигуристке Алине Горбачевой не хватило собранности. Тренер Софья Федченко в беседе с РИА «Новости» заявила, что спортсменка раскрыла свой потенциал не до конца.

Она также отметила, что сейчас перед фигуристкой стоит задача выучить новые элементы, а уже летом они будут ставить цели на следующий сезон.

Реклама

«Сейчас задача — выучить новые элементы. Пока считаю, что Алина свой потенциал полностью не раскрыла», — процитировал RT Федченко.

Напомним, на чемпионате России в текущем сезоне фигуристка Алина Горбачева заняла седьмое место.