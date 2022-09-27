Тренер Фатеев назвал вредные напитки для спортсменов | 360°

Спорт 27 сентября 2022, 16:00 Поделиться Telegram

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Viber Тренер Фатеев назвал вредные напитки для спортсменов Тренер Фатеев: пиво и газированная вода вредны для спортсменов Unsplash

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Тренер Виталий Фатеев рассказал, что пиво и газированная вода противопоказаны людям, которые занимаются спортом. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он пояснил, что пиво способствует выработке эстрогена. В итоге фигура мужчины начинает меняться по женскому типу.

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«Никого уже не удивляет, что человек имеет пивной живот и женскую грудь», — подчеркнул Фатеев.

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Газированную воду не стоит пить во время тренировок, добавил тренер. Он пояснил, что газы провоцируют приток крови к желудку, в итоге в нем появляется тяжесть. То же самое касается кваса, рассказал Фатеев и добавил, что в нем еще содержится небольшой процент алкоголя.

«Если вы хотите заниматься спортом, это всегда тяжело, требует здоровья и хорошего состояния организма. Малейшее отклонение от рамок поставит крест на результате», — подчеркнул тренер.

Он заключил, что самый лучший напиток во время занятий — обычная прохладная вода. Она содержит достаточно большое количество кислорода и оказывает положительное влияние для метаболизма.

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