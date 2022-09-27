Тренер Фатеев назвал вредные напитки для спортсменов | 360°

Все новости

Общество

27 сентября 2022, 16:55

«Консервы, вторые блюда и сладкое». Какие продукты включили в сухпаек для мобилизованных

Мир

27 сентября 2022, 16:47

Названы предварительные данные по результатам референдумов по вхождению в состав России

Реклама

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:38

Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:35

Россия отказалась от «Оскара». Гендерно-расовая повестка в кино не вызывает интереса

Подмосковье

27 сентября 2022, 16:33

Подмосковные аграрии заготовили около 100 тысяч тонн сена для животных на зиму

Эксклюзив

27 сентября 2022, 16:29

«Чтобы наши земляки перестали погибать». Жительницы Донбасса объяснили, почему им важен референдум

Культура

27 сентября 2022, 16:25

Исполнительный продюсер «Дома Дракона» покинет свой пост

Мир

27 сентября 2022, 16:22

Попытки Киева сорвать референдум в ДНР назвали провалом

Мир

27 сентября 2022, 16:10

Франция организует подготовку боевиков ВСУ в Польше

Спорт

27 сентября 2022, 16:00

Тренер Фатеев назвал вредные напитки для спортсменов

Тренер Фатеев: пиво и газированная вода вредны для спортсменов

Читать 360tv в

Тренер Виталий Фатеев рассказал, что пиво и газированная вода противопоказаны людям, которые занимаются спортом. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он пояснил, что пиво способствует выработке эстрогена. В итоге фигура мужчины начинает меняться по женскому типу.

Реклама

«Никого уже не удивляет, что человек имеет пивной живот и женскую грудь», — подчеркнул Фатеев.

Реклама

Газированную воду не стоит пить во время тренировок, добавил тренер. Он пояснил, что газы провоцируют приток крови к желудку, в итоге в нем появляется тяжесть. То же самое касается кваса, рассказал Фатеев и добавил, что в нем еще содержится небольшой процент алкоголя.

«Если вы хотите заниматься спортом, это всегда тяжело, требует здоровья и хорошего состояния организма. Малейшее отклонение от рамок поставит крест на результате», — подчеркнул тренер.

Он заключил, что самый лучший напиток во время занятий — обычная прохладная вода. Она содержит достаточно большое количество кислорода и оказывает положительное влияние для метаболизма.

Питание

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама