Тренер «Дженоа» Шевченко прокомментировал слухи об отставке

На днях клуб «Дженоа» потерпел поражение от «Милана» в Кубке Италии. После этого возникли слухи о возможной отставке главного тренера Андрея Шевченко. Мужчина прокомментировал эти высказывания. Об этом сообщило РИА ФАН.

Тренер подчеркнул, что не придает значение слухам. Сейчас он планирует посвящать время работе с клубом. По его словам, в жизни должны случаться как взлеты, так и падения.

«Что касается моего будущего в „Дженоа“, то я просто продолжаю выполнять свою ежедневную работу. Если потребуется, в клубе сделают заявление о своих решениях», — рассказал он.