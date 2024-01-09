09 января 2024, 12:57
Тренер Доменико Тедеско заявил, что у «Спартака» есть все шансы стать победителем в РПЛ
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» заявил, что у команды есть все шансы, чтобы стать первой в Российской премьер-лиге (РПЛ).
По словам наставника, «Спартак» может справиться с любым соперником.
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«Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть», — процитировал RT Тедеско.
Сейчас Доменико Тедеско возглавляет сборную Бельгии, которую вывел на чемпионат Европы — 2024 в Германии.
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