Спорт 09 января 2024, 12:57 Тренер Доменико Тедеско заявил, что у «Спартака» есть все шансы стать победителем в РПЛ

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Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в беседе с изданием «Спорт-Экспресс» заявил, что у команды есть все шансы, чтобы стать первой в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По словам наставника, «Спартак» может справиться с любым соперником.

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«Соболев и Промес забивают голы, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть», — процитировал RT Тедеско.

Сейчас Доменико Тедеско возглавляет сборную Бельгии, которую вывел на чемпионат Европы — 2024 в Германии.