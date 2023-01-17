Спорт 17 января 2023, 17:42 Тренер Дмитрий Нагулин рассказал, как боксерам помогает борода

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Борода может смягчить удар, получаемый спортсменом на ринге, а также волосяной покров замедляет скольжение кулака по лицу. Об этом РИАМО рассказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер, старший тренер спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо Дмитрий Нагулин.

В технический регламент Международной ассоциации бокса внесли поправки. Если раньше спортсменам не разрешалась растительность на лице, то теперь с бородой и усами на ринг все-таки пустят. Но длина волос не должна быть более 10 сантиметров.

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«На самом деле, о преимуществе на ринге сложно говорить, но ясно одно — получить хороший удар в челюсть будет сложнее. В профессиональном боксе все профи и знают, что и в какой ситуации нужно делать», — рассказал Дмитрий Нагулин.

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Он добавил также, что борода может частично защитить от рваных ран, царапин и ссадин.