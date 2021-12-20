Тренер «Динамо» Шварц заявил, что секрет успеха его команды заключается в игроках

Секрет успеха московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) заключается в его футболистах. Об этом заявил главный тренер клуба Сандро Шварц, написал «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что для футболистов на тренировках самым важным является удержать внимание, поскольку они несколько раз подряд повторяют одни и те же установки.

«В чем секрет успеха? В моих футболистах. Весь секрет в них. Можно иметь самые лучшие идеи на свете, но если игроки не увлечены ими, то ничего не получится. Поверьте, это не так-то просто — выполнять наши требования с той интенсивностью, той энергией, которая есть. Мы ведь не рассказываем новые вещи, а в десятый и сотый раз повторяем те базовые установки, на которых держится футбол команды. И то, что у футболистов не теряется внимание на этих повторениях, — самое важное», — процитировала «Газета.ru» слова тренера.

Сейчас «Динамо» занимает вторую строчку турнирной таблицы. Команда отстает от петербургского «Зенита» всего на два очка. Ближайший матч состоится с подмосковными «Химками» 27 февраля.