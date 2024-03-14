Спорт 14 марта 2024, 13:17 Тренер «Динамо» Семак заявил, что Ивич сделал хорошую работу в «Краснодаре»

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Владимира Ивича уволили с поста главного тренера футбольного клуба «Краснодар». В команде он провел хорошую работу, сообщил наставник «Динамо» Сергей Семак сайту «Чемпионат».

«„Краснодар“ — хорошая команда, и хорошую работу провел главный тренер. Но есть руководители, которые принимают решения. Я также на контракте, сегодня работаешь, завтра нет», — подчеркнул Семак.

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Отмечается, что сейчас «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Ивич возглавлял команду с 4 января 2023 года, сообщил RT.